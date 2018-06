Vrouw Jamie Oliver hoopt een zesde kindje te verwachten

Ondanks het grote, maar gezellige gezin van Jamie, vertelt zijn echtgenote in een interview met blog Made by Mammas dat ze hoopt nog een zesde spuit te krijgen.

Juliette Norton (43), beter bekend als Jools, zou graag zwanger willen worden voor ze eind van het jaar 44 jaar wordt.

Sterilisatie

Jamie en Jools kregen baby nummer 5 in 2016, waarna Jamie zei dat hij toe was aan een sterilisatie. Toch meent Jools in het interview nóg een mini Oliver te willen verwelkomen. Daarnaast vertelt ze spijt te hebben van het kleine leeftijdsverschil tussen de twee oudsten van 15 en 16 jaar. “Het is vaak moeilijk want ze hebben dezelfde vrienden en dezelfde vriendjes. En ik ging er bijna aan onderdoor om er twee te krijgen met zo weinig tijd ertussen.”

Namen

Over de namen van de vijf kinderen lijken Jamie en Jools goed te hebben nagedacht: Poppy Honey, Daisy Boo, Petal Blossom, Buddy Bear en River Rocket. Iemand een suggestie voor numero 6?

Dat het gezin hartstikke gelukkig met elkaar is, bewijst de foto maar weer die Jamie vandaag deelde.

