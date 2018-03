De 62-jarige John de Mol is al ruim 30 jaar gelukkig met zijn vrouw Els.

Toch zien we haar niet vaak in de schijnwerpers staan, naast haar bekende media-man.

Samen dansen

Els was vroeger danseres. Dat is overigens niet iets wat in het straatje ligt van John. “Ik kan het niet en het is uitsloverig gedoe. Ik was vroeger dj en liet anderen dansen. Maar ik heb veel respect voor dansers, ik houd van mensen die discipline hebben.”

Druk

John is vrijwel altijd aan het werk, zo laten collega’s van hem weten. “Zelfs plassen doet hij snel”, sprak iemand ooit over hem. “Dan loopt hij een vergadering uit en voor je het doorhebt zit hij weer”. Toen John in 2015 in het ziekenhuis belandde vanwege oververmoeidheid, besloot hij het wat rustiger aan te gaan doen met zijn drukke werkleven. “Ik had nog nooit in een ziekenhuis gelegen en ik dacht: hier wil ik niet meer terugkomen”. Of hij zich ook daaraan hebt gehouden, is niet duidelijk. Momenteel is John druk met de overname van ANP en haalde hij de populaire RTL-presentatoren van Voetbal Inside naar zijn Talpa.

Een recente foto van John en Els:

En een foto van 9 jaar geleden:

