Vrouw slaapt altijd met haar katten in bed maar dán ontdekt haar dokter dit

Michelle Barrow heeft 2 katten, Cricket en Donut, en vindt dat maar wat gezellig. Totdat ze opeens last kreeg van haar vagina.

Ze besloot eens langs de dokter te gaan – want die zeurende, lage buikpijn ging maar niet weg. Maar wat die arts ontdekte, had ze nooit verwacht. Eerst werd nog gedacht dat het ging om vezels van een tampon die achtergebleven waren.

Wat krijgen we nou

Maar dat was het niet. De dokter vond namelijk een haarbal in haar vagina. De bal was wel 5 centimeter groot. Het ding is er gekomen doordat Michelle regelmatig sex had met haar vriend, maar in het bed lagen veel kattenharen. Haar vriend slaapt altijd naakt en daardoor zaten er steeds meer haren aan zijn geslachtsdeel. Door de sex kwamen de haren bij haar naar binnen.

Even afspoelen

Fijn voor Michelle: er kon wat aan gedaan worden. Alles werd goed weggehaald, maar de schrik zat er goed in. “Gelukkig is nu weer alles als vanouds. Al neem ik nog steeds soms een douche voordat we sex hebben.” Of de katten nog steeds op bed mogen liggen, laat ze niet weten.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock