Vrouw valt 68 kilo af in 1,5 jaar tijd door alleen maar dít te doen

Kassidy Linde woog tijdens haar zwangerschap 118 kilo. Ze voelde zich niet blij in haar lichaam en wilde er na de geboorte van haar dochter Harley wat aan doen.

“Ik bereikte punt dat altijd als ik in de spiegel keek, ik niets moois kon vinden aan mijzelf. Toen dacht ik, dit moet anders kunnen”.

“Ik wil dat mijn dochter naar mij op kan kijken en trots op mij is”. Het was een lange weg, maar ze was vastberaden met wat ze wilde bereiken.

Mag best even niet lukken

Ze begon met afvallen. Wat haar truc was? Heel veel water drinken. Maar liefst 16 glazen per dag dronk ze – en zo min mogelijk alcoholische dranken of frisdrank. Verder was ze geen fan van een strikt dieet. Ze at met name tonijn en kip, samen met groentes en volle granen. “Natuurlijk heb je weleens een dag dat het niet lukt, dat is niet erg. Pak het daarna wél weer op.”

Sporten

Natuurlijk krijg je niets voor niets. Kassidy ging 5 dagen in de week naar de sportschool en bleef dit schema altijd volhouden, ook als ze geen zin had. “Juist de dagen waarop je écht geen puf hebt en toch gaat, tellen mee aan je eindresultaat. Een tijd lang sta je op de weegschaal en hoop je dat je eens verschil gaat zien, omdat je zo hard je best doet. Hou het vol, want dat moment komt écht.” Verder telde ze niet alle calorieën in haar voedsel: ze at gewoon dat wat ze voelde dat haar lichaam nodig had. “Ik eet nooit teveel, mijn ultieme truc is gewoon gelijk te stoppen met eten als je vol zit.”

Inmiddels weegt ze bijna de helft van wat ze op haar zwaarste punt woog en is ze hartstikke trots op haar lichaam. “Ik heb er hard voor gewerkt”.

Everyone wants to be rich and fit but only a small amount of people are willing to actually do the work to get there. #FromAPumpkinToSomethin haha (Disclaimer: I did NOT edit the picture on the right. My stretch marks are still there , I promise. Just good lighting I guess 🙃) Een bericht gedeeld door Ƙαƨƨι∂ʏ 🤸🏼♀️ ℓιи∂ɛ (@dilla7) op 16 Mrt 2017 om 7:56 PDT

