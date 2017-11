Vrouw met kinderwens raakt baarmoeder kwijt door medische blunder

In een Limburgs ziekenhuis heeft een gynaecoloog een enorme fout gemaakt.

Hij heeft de baarmoeder van een Poolse vrouw verwijderd, terwijl zij een kinderwens heeft. Het gebeurde in het VieCuri Medisch Centrum.

Afschuwelijk

De vrouw had last van zware menstruatieklachten en ging daarvoor naar het ziekenhuis. De arts wilde het oplossen door een kunststof ring te plaatsen, maar dat wilde de vrouw niet. Ze gaf aan liever geopereerd te worden. Maar door de taalbarrière kwam de arts er niet goed achter wat ze precies voor operatie voor zich zag. Zonder echt door te vragen of door de hulp van een tolk in te schakelen opereerde hij haar en verwijderde hij haar baarmoeder.

Verder

De arts had de vrouw niet duidelijk verteld dat zij geen kinderen meer kan krijgen nu, na de operatie. De gynaecoloog moet zijn patiënt daarom een schadevergoeding van 33.700 euro betalen. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden aan de vrouw, die al 2 kinderen heeft. De arts mag gewoon zijn werk blijven uitoefenen; hij heeft alleen een officiële waarschuwing gehad.

Baarmoeder Poolse vrouw tegen haar wil in verwijderd door gynaecoloog VieCuri. https://t.co/7YYjAsLCuf pic.twitter.com/BF3aEXlbgb — 1Limburg (@1Limburg) 22 november 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock