Vrouw klaagt over 'jeukerige' ogen en de oorzaak is wel héél onsmakelijk

De Chinese Xu had al een aantal jaar last van jeukerige en rode ogen, toen ze op een dag besloot om tóch maar even langs de huisarts te gaan. Daar kreeg ze nogal onsmakelijk nieuws te horen: er bleken namelijk honderden parasieten in haar wimpers te zitten.

De arts in kwestie wist niet wat hij zag toen hij mevrouw Xu zijn spreekuur zag binnenwandelen. De wimpers van de vrouw waren zó erg aan elkaar geplakt, dat ze amper haar ogen kon openen.

Korstjes

Hoewel ze al jaren last had van haar ogen, waren er sinds een paar dagen ook korstjes in haar wimpers komen te zitten. Pas toen ze last kreeg van haar zicht besloot ze dat het tijd werd om eens een bezoekje aan haar huisarts te brengen.

Niet gewassen

De man ontdekte al snel de oorzaak van de parasieten: de vrouw gaf namelijk toe dat ze al sinds 2012 haar kussensloop niet had gewassen. Dit in combinatie met een slechte luchtstroom in haar slaapkamer, leidde tot de hevige infectie. Gelukkig voor de vrouw is de infectie na een aantal behandelingen weer weggegaan.

Bekijk de foto’s van haar ogen hier.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock