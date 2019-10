Vrouw kolft 33 liter moedermelk nadat haar dochtertje overlijdt

De Amerikaanse Alexis Marrino (22) wist tijdens haar zwangerschap dat het mis was met haar kindje. Haar dochter had een hersenafwijking waardoor ze nooit zou kunnen leven.

Toch brak ze de zwangerschap niet af.

Haar man en zij wilden toch de kans krijgen om hun kind in de armen te kunnen houden. Dat konden ze uiteindelijk een uur en tien minuten lang: toen overleed hun dochter. Maar Alexis bleef na het overlijden van haar kindje wel kolven. Ze wilde met haar moedermelk andere moeders blij maken. En dat deed ze, wekenlang. In totaal kolfde ze maar liefst 33 liter moedermelk.

“In het begin was het heel emotioneel, stressvol en frustrerend. Na een paar weken werd het normaal. Ik herinnerde mezelf eraan waar ik het voor deed. Ook mijn man hielp ontzettend mee: die maakte er midden in de nacht iets gezelligs van. Uiteindelijk was ik geschokt dat het zoveel melk was.” Ze doneert de melk nu aan een organisatie die moeders helpt met baby’s met aandoeningen. “Zo kan ik tenminste het leven van andere baby’s redden”, zegt ze.

