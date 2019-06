Vrouw bijt van zich af na kritiek op haar 'hangborsten'

Zonder bh de deur uitgaan. Niet alle vrouwen durven of willen het. Maar een zangeres deed het. Op de rode loper zelfs.

En dat kwam haar op veel kritiek te staan.

BET Awards

De Amerikaanse zangeres Tanerélle Stephens droeg een jurk met een diep decolleté zonder bh naar de BET Awards, prijzen voor Afro-Amerikaanse mannen en vrouwen in de entertainmentindustrie. Op social media werden de borsten van Tanerélle druk besproken: ze zouden te veel hangen en daardoor niet mooi staan bij de jurk, oordeelden critici.

Prachtige, hangende borsten

Nadat ze al die opmerkingen las, besloot Tanérelle één ding glashelder te maken: “Ik hoef mijn borsten niet te laten liften om een jurk te dragen. Ik ben een vrouw, mijn natuurlijke borsten hangen en ik vind het prachtig”, schrijft ze in een bericht dat ze met de wereld deelt.

Perfect zoals je bent

Ook roept ze alle vrouwen op om ondanks hun eventuele onzekerheid over hun lichaam en, jawel, hangborsten, gewoon die ene jurk of dat ene badpak aan te trekken. “Je bent perfect zoals je bent. Vrouwen moeten zichzelf omarmen. Het gaat erom dat we samenkomen en elkaar daarin steunen.”

Tanerélles oproep krijgt gehoor: foto’s van vrouwen die hun hangborsten met de wereld delen onder de hashtag ‘#saggyboobsmatter’ druppelen binnen.

To all the negative comments about today’s look, I don’t need to lift my breast to wear a fucking dress. I’m a woman and my natural tits hang and I fucking love it and I have no intention of changing it to suit your gaze. I’m out here living my dreams focus on better things. pic.twitter.com/dGNFnKndro

— Tanerélle (@tanerelle) 24 juni 2019