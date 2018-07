Vrouw laat maaltijd bezorgen bij studerend vriendje en doet een nare ontdekking

Toen Kayla Speer hoorde dat haar vriendje druk aan het studeren was, leek het haar wel leuk om hem te verrassen. De Amerikaanse liet een lekkere maaltijd aan zijn deur bezorgen, maar kreeg vervolgens een verontrustend telefoontje van de bezorger.

Op Twitter doet Kayla haar nare ervaring uit de doeken.

Voorbereiden examens

Het meisje was nog maar een paar maanden samen met haar vriendje, toen ze op het idee kwam hem te verrassen. Haar vriend was op dat moment druk bezig met het voorbereiden van zij laatste examens, en kon dus wel een opkikker gebruiken.

Bestelling op afstand

‘’Toen ik mijn bestelling deed bij Jimmy John’s vertelde ik dat het voor mijn vriendje was en dat ik er niet bij zou zijn omdat ik drie uur verderop woon,’’ vertelt ze. ‘’Ik vroeg of ik de maaltijd vanuit mijn eigen woonplaats mocht aftekenen, en dat was geen probleem.’’

Dutje

‘’Mijn vriend had me kort daarvan geappt om te zeggen dat hij een dutje ging doen en ik vertelde hem dat er een maaltijd onderweg was,’’ gaat ze verder. ‘’Het duurde even voordat hij reageerde, dus ik dacht dat hij tussendoor in slaap was gevallen. Even later stuurde hij me een bedankje.’’

‘’Ik zat er ver naast’’

Toen Kayla niet veel later een telefoontje kreeg van Jimmy John’s keek ze vreemd op. ‘’Ik ging er vanuit dat ze me wilde laten weten dat het eten was geleverd of dat er misschien iets mis was gegaan met mijn betaling. Ik zat er ver naast.’’

Naakte vrouw

De bezorger vroeg Kayla of haar vriendje wel echt de bestelling had ontvangen. Toen ze dat vervolgens bevestigde, kreeg ze slecht nieuws. ‘’Weet je, normaal gezien doe we dit niet, maar ik denk dat je dit misschien wel wilt weten’’, klonk het aarzelend. ‘’Toen we naar de voordeur van je vriend liepen, konden we zijn appartement inkijken. Hij had alleen een boxershort aan en zat op de bank met een naakte vrouw op zich.’’

Blij met telefoontje

Kayla bedankte de broodjesketen voor zijn ‘uitstekende klantendienst’. ‘’Niet iedereen zou doen wat de bezorger deed en ik ben heel blij dat hij me gebeld heeft en eerlijk heeft verteld wat hij had gezien”, aldus Kayla. Jimmy John’s liet weten dat ze met liefde de catering verzorgen als Kayla nog een break-up party wil geven.

Bron: Mirror. Beeld: iStock