Vrouw krijgt slappe lach en dat kost haar het leven

De 50-jarige Sharon was op vakantie in Mexico toen het misging.

Ze zat op de rand van een dakterras met een groep vrienden en familie te praten.

Ongeluk

Plotseling schoot de lerares ontzettend in de lach en daarbij gooide ze haar hoofd naar achteren. Haar broer David vertelt wat er precies is gebeurd: “Ze sloeg haar hoofd achterover, maar er was geen reling aan het dakterras. Ze viel drie verdiepingen naar beneden. Door de val liep mijn zus fatale verwondingen op. Sharon werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar er mocht geen hulp meer baten.”

Gezin

De vrouw had niet teveel gedronken op het moment dat het ongeluk plaatsvond. Sharon laat haar man en haar 2 dochters van 17 en 15 jaar oud achter.

