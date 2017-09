Deze vrouw heeft de langste wimpers ter wereld en zó ziet dat eruit

Alle vrouwen willen lange wimpers, maar zó lang als de wimpers van deze vrouw is misschien wel wat overdreven. Haar extreem lange wimpers zijn een hit op internet.

De Chinese You Jianxia heeft de langste wimpers ter wereld. Hoe lang deze dan zijn? 12,4 centimer om precies te zijn – en daar komt geen nepwimper aan te pas. Ze zijn echt puur natuur, hoe bizar dat ook is. Volgens de vrouw zijn haar wimpers zo lang geworden doordat ze bijna nooit make-up draagt. Daarnaast maakt ze haar gezicht alleen maar schoon met water. Haar verklaring is dan ook dat andere middeltjes je wimpers beschadigen. Maar of je ook zulke lange wimpers wílt, is natuurlijk de vraag…het resultaat is misschien toch wel een beetje vreemd.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Fashionlab.nl. Beeld: iStock.