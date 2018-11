Zieke vrouw (39) krijgt longen van zware rookster en overlijdt aan longkanker

Een Franse vrouw is op een tragische wijze om het leven gekomen. De vrouw, die leed aan een taaislijmziekte, kreeg in 2015 de donorlongen van een zware roker. Hoewel haar gezondheid er in de eerste instantie op vooruit leek te gaan, overleed ze twee jaar later alsnog aan de gevolgen van longkanker.

Dat meldt de wetenschappelijke site Medicine News Line.

Een pakje per dag

De patiënte leed al sinds haar kinderjaren aan een taaislijmziekte. Toen haar toestand snel verslechterde, besloten haar artsen in november 2015 een longtransplantatie uit te voeren. Ze bleek achteraf de longen te hebben gekregen van een 57-jarige vrouw die dertig jaar lang een pakje sigaretten per dag rookte.

Plotseling ziek

Volgens de artsen vertoonden de longen van de kettingrookster op het moment dat zij hersendood was nog geen afwijkingen. En daarom werden ze nog geschikt bevonden voor transplantatie. Maar de Franse vrouw die de longen kreeg, werd twee jaar na haar transplantatie plotseling ziek. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis van Montpellier, waar ze twee maanden later overleed aan de gevolgen van longkanker.

Veroorzaakt door roken

Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat er sterke aanwijzingen zijn dat de kanker werd veroorzaakt door roken. De eerste tekenen van longkanker zouden al zichtbaar geweest zijn op longscans van een jaar na de transplantatie. Dat de kanker zich zo kort na de transplantatie ontwikkelde, wijst er volgens de onderzoekers op dat de kanker al aanwezig geweest moet zijn toen de donor nog leefde.

Betere voorzorgsmaatregelen

De onderzoekers pleiten nu in het wetenschappelijke tijdschrift Lung Cancer voor betere voorzorgsmaatregelen in het geval van transplantaties van organen afkomstig van donoren die roken, ook als ze recent zijn gestopt met roken. Want dit had natuurlijk ontzettend voorkomen moeten worden.

Bron: Medicine News Line. Beeld: iStock

