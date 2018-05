Vrouw loopt jaren rond met 'loopneus' tot artsen een schokkende ontdekking doen

Overal waar Kendra Jackson kwam, sleurde ze een paar pakjes zakdoeken met zich mee. De vrouw verloor dagelijks zoveel snot, dat het soms leek alsof er een waterval uit haar neus kwam. Hoewel artsen in de eerste instantie dachten aan een allergie, bleek er iets veel ergers aan de hand te zijn.

De klachten begonnen na aan auto-ongeluk in 2013. Kendra kreeg ineens last van een loopneus, en had voortdurend een kriebel in haar keel. Ook moest ze vaak hoesten en had ze last van hoofdpijn. Zelf dacht ze aan een loopneus, maar volgens artsen ging het om een allergie.

Verrassende diagnose

Kendra probeerde meerdere middeltjes en medicijnen uit, maar niks mocht baten. Als er op een gegeven moment bijna een kwart liter vocht per dag uit haar neus komt, besluit ze opnieuw aan de bel te trekken. Na een grondig onderzoek, komen artsen met een verrassende diagnose. Er blijkt namelijk geen snot uit haar neus te komen, maar hersenvocht. De oorzaak? Haar auto-ongeluk in 2013. Kendra had een trauma opgelopen nadat ze met haar hoofd tegen het dashboard was geknald. Het hersenvocht dat nu uit haar neus lekte, bleek daar een pijnlijk gevolg van te zijn.

Geslaagde operatie

Gelukkig kon een team van chirurgen het vervelende probleem oplossen. Het lek in haar hersenen werd met haar eigen weefsel gedicht, waardoor ze geen last meer had van een ‘loopneus’. De operatie vond plaats in april, en Kendra maakt het inmiddels goed. Voor het eerst in vijf jaar kan ze eindelijk weer normaal doorslapen.

Zombie

Volgens artsen gaat het om een zeldzame aandoening. “Soms verdwijnt het probleem na verloop van tijd, maar af en toe is er een ingreep nodig”, meldde het desbetreffende ziekenhuis op Facebook. Kendra is in ieder geval dolblij met de ingreep. “Voor de ingreep was ik echt een zombie. Nu hoef ik niet meer een heel pak zakdoekjes mee te sleuren en kan ik eindelijk beter slapen.”

Bron: Foxnews. Beeld: iStock