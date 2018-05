Vrouw krijgt na sollicitatie een mail die duidelijk níet voor haar bedoeld is

Als je een sollicitatiebrief verstuurt naar een bedrijf, weet je dat je wordt beoordeeld op je cv, maar een Britse vrouw kreeg op nog veel meer punten kritiek. Dat had ze pas in de gaten toen er een mailtje per ongeluk naar haar werd gestuurd.

De 48-jarige Paige Bond solliciteerde op een baan bij een supermarkt bij haar in de buurt. Daar wilde ze graag aan de slag als inpakker. Ze stuurde een brief en kreeg al snel een reactie. Maar die reactie was niet voor haar bedoeld.

In de interne mail kreeg de vrouw flink wat beledigende opmerkingen te verduren, naar aanleiding van haar online profielen. Zo zou ze “irritant” kunnen zijn en dacht de afzender precies te weten “wat voor type ze is.” Hij of zij schrijft ook: “Ze is het waarschijnlijk wel waard om te interviewen – mits je het aankunt om iemand als zij in de buurt te hebben.”

Sollicitatiegesprek

“Ze heeft relevante ervaring en zou de sfeer in het magazijn kunnen opkrikken, maar ze heeft waarschijnlijk wel een irritante stem. Verwijder deze mail voor het geval je haar aanneemt. Voordat ze het per ongeluk ziet”, gaat de mail verder.

Tja, dat was te laat.

Je zou denken dat Paige ver van die werkgever weg zou blijven, maar nee. Ze ging toch op sollicitatiegesprek, al besloot ze uiteindelijk niet bij het bedrijf te gaan werken. Tijdens het gesprek kreeg ze namelijk geen excuses van de leidinggevende: “Als ze me afrekenen op mijn selfies, dan is dat walgelijk. Het is vernederend en fout”, was haar reactie. Het bedrijf liet later in een officiële reactie weten dat ze hun excuses wél aangeboden hebben.

