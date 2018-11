Vrouw loopt marathon maar krijgt dan van haar vriend de verrassing van haar leven

De Amerikaanse Kaitlyn Curran liep voor het eerst de New York City Marathon. Toen ze de 26 kilometer had bereikt, stond haar wel een hele grote verrassing te wachten.

Middenin haar race sprong haar vriend ineens over het hek en ging op zijn knieën. “Mensen in de race gingen langzamer lopen en maakten foto’s. Het was onbeschrijflijk om erbij te zijn en hun enthousiasme te zien”, vertelt een vriend van de aanstaande bruidegom aan CBS News.

Haar antwoord

“Ze huilde een beetje, zei ja, omhelsde hem en zei toen: ‘Oké, ik moet mijn race afmaken'”, vertelt de vriend. Met een ring om haar vinger eindigde Kaitlyn de race met een tijd van 4 uur en 24 minuten. Achteraf zegt ze dat ze geen idee had dat haar vriend uitgerekend dít moment had gekozen om haar ten huwelijk te vragen.

Maar hijzelf had daar een goede reden voor: de eerste mijlpaal, bij 26 kilometer, lag in Manhattan. En dit bevond zich dicht bij de Queensboro Bridge. Deze brug had een speciale betekenis voor hen, vertelde hij achteraf.

Toen Kaitlyn over de finish kwam, vierden ze de verloving. “Ze waren allebei erg blij”, zegt de vriend. “We kunnen niet wachten op de bruiloft.”

Bekijk het lieve fragment hier:

@FoxNews cousin’s proposal at mile 16 of the NYC marathon!! pic.twitter.com/3AFFg3DUmn — Rachel (@TC_Rach) 4 november 2018

Bron: cbsnews.com. Beeld: iStock