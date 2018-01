Zó ziet de vrouw van Mark Tuitert eruit

Mark Tuitert timmert lekker aan de weg. Hij mag dan misschien niet meer aan het schaatsen zijn, hij verveelt zich geen moment. Nog regelmatig is hij te zien op televisie en ondertussen probeert-ie iedereen ook nog even aan het sporten te krijgen.

Hoe druk hij ook is, Mark Tuitert heeft altijd tijd voor zijn vrouw Helen en 2 kinderen Tom en Anna. In een interview met Viva heeft Mark eerder verteld over zijn goede basis thuis: “Helen, mijn vrouw, is mijn backbone in veel opzichten. Zij is bedachtzaam en gestructureerd. Mijn leven zou zonder haar echt een puinhoop zijn.” De twee zijn al sinds hun 19e samen. Het geheim van hun relatie verklapt Mark ook meteen: “We zijn verschillend en vullen elkaar aan. En als je samen dingen hebt meegemaakt, wordt je relatie alleen maar waardevoller.” En dan is het ook nog eens een knap stel om te zien:

My #FirstAthlete ❤️ Een bericht gedeeld door Mark Tuitert (@marktuitert) op 24 Sep 2017 om 1:37 (PDT)



Beeld: ANP.