Zó ziet de vrouw van wereldkampioen darts Michael van Gerwen eruit

Vrijdag gaat het WK Darts in Londen van start. Een spannend toernooi voor onder meer de huidige wereldkampioen Michael van Gerwen. Maar niet alleen voor hemzelf natuurlijk, ook zijn vrouw Daphne kijkt gegarandeerd in spanning mee.

Van Gerwen wordt al jaren gezien als de beste darter ter wereld. Sinds 2014 staat hij op nummer 1 bij de profbond van het darten, de PDC. Hij veroverde de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019 en mag de komende weken zijn titel dus gaan verdedigen. Op hetzelfde toernooi neemt landgenoot Raymond van Barneveld na jaren afscheid van de dartwereld.

Steun en toeverlaat

Zo’n belangrijk toernooi is ongetwijfeld niet alleen voor de mannen zelf gigantisch spannend, maar ook voor hun vrouw en kinderen. Van Gerwen is al meer dan 10 jaar samen met zijn vrouw Daphne. Het koppel trouwde in 2014 en kreeg in 2017 dochtertje Zoë. In september maakte de darter met een filmpje op Instagram bekend dat Zoë een broertje krijgt.

Michael van Gerwen met zijn gezin:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Michael van Gerwen (@mvg180) op 18 Sep 2019 om 10:36 (PDT)

De trouwfoto van het gelukkige paar:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daphne Van Gerwen (@daphnevangerwen) op 1 Aug 2019 om 10:14 (PDT)

Bron: Instagram Michael van Gerwen. Beeld: ANP