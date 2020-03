Zo ziet de knappe vrouw van Nathan Rutjes eruit

Eerder lieten we zien hoe het zoontje van Nathan Rutjes – die hetzelfde kapsel als zijn vader heeft – eruitziet. Maar wist je dat Nathan een superknappe vrouw heeft?

Nathan kreeg zijn zoontje Lavezzi 7 jaar geleden met zijn vrouw Angelique Wakly. Een heel knappe vrouw.

HELLP-syndroom

Hoewel Nathan heel gelukkig is met zijn gezin, droomde hij eigenlijk van een gezin met meer kinderen. Helaas lukt dat voor hem en Angelique niet. Angelique kwam er namelijk tijdens haar zwangerschap van Lavezzi achter dat zij het HELLP-syndroom heeft. Dit syndroom kan tijdens de zwangerschap optreden en levensbedreigend zijn voor moeder en kind.

Zware tijd

Lavezzi werd te vroeg geboren, maar gelukkig wel gezond. Toch was het voor Nathan en zijn vrouw een zware tijd: “Mijn vrouw kreeg een ontzettende hoge bloeddruk en was heel erg moe. Toen we ons meldden, keek de arts in de ogen van mijn vrouw en ze kon meteen zien dat het mis was”, zo vertelt Nathan.

Fantastisch gezin

Lavezzi zal enig kind blijven, maar dat doet er voor Nathan niet meer toe: “Angelique heeft me eens gevraagd of ik dat erg vind. Maar wat is daar erg aan? Het is jammer, maar het is niet anders. Je moet kijken naar wat je hebt en dan kan ik toch alleen maar blij zijn? Ik heb een fantastisch gezin, dat is wat telt. Treuren en denken aan dingen die je niet hebt brengen je niet verder.”

Bekijk hier een aantal mooie kiekjes van Angelique en het gezin:

Dit bericht bekijken op Instagram Ze zei eindelijk ‘JA’ 😍😘❤️#opdevraagofikeenfotomethaarmochtposten😅 Een bericht gedeeld door Nathan Rutjes (@nathanrutjes) op 24 Jul 2018 om 12:22 (PDT)

