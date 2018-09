Vrouw Nick Schilder deelt romantisch kiekje uit de oude doos

Kirsten Schilder (35) is haar Volendamse zolder opgeklommen om oude fotoalbums te bekijken. En daar kwam ze een heel romantisch plaatje tegen…

“Vandaag dertien jaar geleden werd die hele leuke jongen, die ik een aantal weken daarvoor op de kermis ontmoette, mijn man in spé. Happy anniversary Nick”, schrijft Kirsten bij de 10 jaar oude foto die ze deelt op Instagram.

Kinderen

De 34-jarige zanger en zijn Kirsten hebben in de tussentijd niet stilgezeten. Ze trouwden in 2016 op Ibiza en hebben drie kinderen: Nikki (7), Julian (6) en Jackie (1). Of het gezin nu compleet is? “Wat betreft de komst van een vierde, sluit ik in het nieuwe jaar niets uit”, vertelde Kirsten in de Telegraaf.

