"Ik ben een vrouw van 40 en ik heb nog nooit echte vriendinnen gehad"

Vriendschappen sluiten is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Jennifer is 40 jaar en heeft nog nooit in haar leven echte vriendinnen gehad. “Ik zei altijd maar tegen mezelf dat het lag aan de vele verhuizingen en het feit dat ik mijn carrière voor liet gaan. Maar eigenlijk schaam ik mij gewoon heel erg. Ik weet gewoon niet echt wat vriendschap is”.

Verwateren

“Als kind speelde ik vaak met de vriendjes van mijn broer. Dat ging prima. Op de middelbare school had ik op school wel contact met wat meiden en kletsten we over schoolopdrachten of over de gymles. Maar buiten de lessen om had ik weinig nog met ze te bespreken. Ik had daarna wel wat leuke kennissen om mij heen, maar ik verloor vaak snel het contact. Mensen blijven bellen om af te spreken lukte gewoon niet.”

Doen alsof

Nu vindt ze het op 40-jarige leeftijd nog moeilijker om vriendschappen te sluiten. Wel heeft ze een partner, Dave, met wie ze nu een 2-jarige dochter heeft. “Maar ik praat nog niet eens met de buren. Ik weet hun namen niet eens. En ik doe vaak gewoon alsof ik wel een druk sociaal leven heb, ook al weet ik dat ik daarmee mezelf voor de gek houd. Met collega’s klets ik bijvoorbeeld. Maar buiten werk om zie ik ze dan weer amper”.

Nu blijkt dat Jennifer autisme heeft. Dat verklaart voor haar een hoop. Ook haar dochter en zoon zijn gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis. “Ik hoop dat ze niet ook zo’n moeite hebben met een sociaal leven onderhouden als dat ik heb”.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock