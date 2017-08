Wát een transformatie: vrouw met obesitas valt 115 kilo af en ziet er nu zo uit 

leena Goodall (29) woog een verontrustende 184 kilo, had obesitas en kampte met slaapstoornissen. Het was zo slecht gesteld met de gezondheid van de Australische, dat haar arts haar niet lang meer te leven gaf.

Daarom zette Elena de knop om. En hóe. Wat een denderend resultaat (zie onderaan deze pagina).

Verslaving

“Ik bestelde altijd eten en deed niet aan beweging”, vertelt Elena in de Amerikaanse show Today. “En ik at niet 1, maar rustig 3 maaltijden als avondeten. Ik wist dat ik slecht bezig was, maar het was een verslaving.” Het keerpunt kwam in 2015. “Mijn arts zei dat als ik zo doorging, ik de 40 jaar niet zou halen. Mijn rijbewijs werd zelfs bijna afgepakt. Dit allemaal aan mijn familie vertellen, was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik wist dat er iets drastisch moest veranderen.”

Triatlon

Elena begon met gezond en sporten. Haar ultieme doel? Meedoen aan een triatlon. Extreem pittig, aangezien je bij deze monsterlijke marathon moet zwemmen, wielrennen én hardlopen. Maar Elena flikt het ‘m gewoon. In juni deed ze haar eerste halve triatlon. Winnen deed ze niet, maar wat is ze (terecht) apetrots op zichzelf dat ze de finishlijn bereikte.

Geloof in jezelf

De weegschaal bevestigt haar harde werken: die geeft nu 69 kilo aan. En dat betekent dat Elena 115 kilo (!) is afgevallen. Ze voelt zich fitter dan ooit en wil in december een hele triatlon rennen, fietsen en zwemmen. Ook heeft ze zichzelf een compleet nieuwe look met een kortgeknipt kapsel aangemeten. “Out with the old, in with the new. (…) Alles is mogelijk, als je maar in jezelf gelooft en het graag genoeg wilt. Iedereen maakt smoesjes, ook ik, maar daar moet je overheen stappen.”

Motiverende Instagram

Op Instagram deelt Elena veel foto’s en video’s van zichzelf. Van haar lichaam toen, en vooral van haar lichaam nu. Ze hoopt anderen met overgewicht zo te motiveren. Maar zelfs als je niet wilt of hoeft af te vallen, is het ontzettend leuk om Elena te volgen in haar succes.

Bron: 9news. Beeld: Instagram