Vrouw ziet ongemakkelijk detail over 't hoofd in haar advertentie op tweedehandssite

De Britse Julie wilde graag haar kledingkasten verkopen. Ze plaatst er een foto van op een tweedehandssite, maar die foto bleek achteraf iets meer te onthullen dan alleen de aanblik van de kasten.

In het piepkleine spiegeltje dat tussen de twee kasten hing was de reflectie van haar borsten te zien. Pas toen een onbekende haar attendeerde op het detail op de foto, had ze door wat er aan de hand was. “Ik wil niet onbeleefd zijn maar ik wil het wel even laten weten…”, schreef de onbekende vrouw. “Het lijkt erop dat je borsten te zien zijn in de spiegel op de foto bij de advertentie.”

Dochter Sophie

“Ik voel me zo vernederd!”, schrijft Julie terug. “Ik denk dat ik de hele post maar moet verwijderen.” De onbekende vrouw schreef nog terug: “Geen probleem. Ik wist niet of het een grapje was maar ik moest er toch om lachen. Ik wilde het je toch maar even laten weten.” Dat is toch aardig van deze dame.

Als de wiedeweerga verwijderde de vrouw de foto van de website, maar haar dochter Sophie vond het tafereel zó grappig, dat ze het op social media plaatste. Van je eigen dochter moet je het hebben.

Nice one mum 😂😂😂 pic.twitter.com/pxEgu8mPR4 — Sophie Eke (@sophieeke_) 13 oktober 2018

Bron: dailymail.co.uk. Beeld: iStock.