Vrouw ontdekt na twee jaar wat de naam van haar dochtertje achterstevoren betekent

Het kiezen van een babynaam is niet bepaald gemakkelijk. De Australische Clare Smith was dan ook blij toen haar man uiteindelijk op de proppen kwam met een naam die de goedkeuring van hun beiden kon wegdragen, namelijk Lanesra.

Het was de perfecte naam voor hun dochtertje: exotisch, romantisch en nét even anders dan de rest.

Favoriete voetbalclub

“We kozen de naam van onze dochter, Lanesra, omdat het uniek en romantisch klonk”, zo vertelt Clare in Take 5 Magazine. Maar op de tweede verjaardag van de spruit deed de haar man een wel heel opmerkelijke onthulling. “Toen ze twee was, verklapte mijn man dat de naam Lanesra eigenlijk de naam van zijn favoriete voetbalclub Arsenal is – maar dan omgekeerd gespeld.” Oei…

Bron: Grazia. Beeld: iStock en Twitter