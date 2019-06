Vrouw (19) ontdekt zwangerschap pas na 7 maanden

Taylor stond in een gigantisch kostuum op het podium te dansen, toen ze ineens flauwviel. In het ziekenhuis ontdekte ze dat ze al 7 maanden zwanger was.

Voor haar werk trad Taylor regelmatig op voor kinderen in een gigantisch eekhoornpak. Op een avond stond ze op het podium te dansen, maar kreeg het ineens onwijs warm.

Alles werd zwart

“Ik ging ervan uit dat ik gewoon even op adem moest komen”, vertelt de kersverse mama. Zo’n pak is namelijk behoorlijk warm. “Maar niet veel later voelde ik mijn benen onder me weggaan en werd alles zwart.” Ze viel flauw en een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze een aanval. “Ik was zo bang.”

Nierinfectie

De artsen testten haar bloed en kwamen tot de conclusie dat de 19-jarige vrouw al 7 maanden zwanger was. Taylor schrok, want ze slikte gewoon de anticonceptiepil. Bovendien was ze in die 7 maanden niks aangekomen. Ze begreep er niks van, maar blijkbaar werd de aanval in het ziekenhuis veroorzaakt door een nierinfectie. Daarnaast lag de baby in een verkeerde positie. Dus zodra de artsen hem draaiden, kreeg Taylor toch ineens een buik.

Geen relatie meer

“Ik was helemaal in de war, maar toen de echoscopist me mijn baby liet zien tijdens de echo, was ik meteen verliefd.” Taylor had op dat moment een vaste relatie, maar is niet veel later van hem gescheiden. “Hij wilde niet betrokken zijn bij de opvoeding van de baby.”

Dolgelukkig

De 19-jarige had slechts enkele weken om zich voor te bereiden op de komst van de baby en op het moederschap. Gelukkig was haar moeder erg enthousiast. “Ze steunde me echt in alles”, vertelt Taylor. Tegen de tijd dat ze was uitgerekend, was ze dan ook goed voorbereid.

De bevalling is helemaal goed gegaan en Taylor is momenteel dolgelukkig met haar kleine mannetje.

