Vrouw ontwaakt uit coma en spreekt ineens vloeiend Frans

Toen de Britse Helen Rudd door een busje werd aangereden, belandde ze in een coma. Enkele weken later werd ze wakker en sprak ze ineens vloeiend Frans.

“Het regende hard buiten en het zicht was verschrikkelijk. Ik stak de weg over toen een wit busje tegen me aan reed. Met de zijkant van mijn hoofd raakte ik de auto”, begint Helen te vertellen.

Eerste woorden

Door het ongeluk is ze een deel van haar herinneringen kwijtgeraakt. Van een jaar voor het ongeluk tot vier jaar daarna weet ze helemaal niks meer. “Anderen hebben mij moeten vertellen wat er was gebeurd.” Helen lag na het ongeluk 3 weken in coma. Toen ze wakker werd, wist ze even helemaal niets meer. “Het vreemdste was dat de eerste woorden die ik sprak in het Frans waren”, legt ze uit.

Vloeiend Frans

“Een vriend vroeg me iets in het Frans en dan praatte ik in vloeiend Frans terug. Na een tijdje besloten de artsen dat Frans tegen me spreken me niet zou helpen, omdat ik eigenlijk Engels ben.” Er werden zelfs posters op de muur geplakt om mensen te vragen om niet in het Frans te spreken. Volgens artsen zouden mensen haar daar namelijk juist niet mee helpen.

Buitenlandsaccentsyndroom

Vóór de coma had Helen nog nooit gehoord van het syndroom van het vreemde accent, ook wel buitenlandsaccentsyndroom genoemd. Dit kan gebeuren wanneer mensen uit een coma ontwaken en hun spraak wordt aangetast. “Wat er met mij is gebeurd is wel wat anders, aangezien ik echt vloeiend Frans sprak. En niet voor een paar seconden, maar voor 2 weken.” Helen heeft geen idee waar dit vandaan komt. “Ik heb nooit de wens gehad om Frankrijk te bezoeken.”

Opnieuw leren

Helen heeft bijna een jaar in een revalidatiecentrum gezeten. “Ik sprak nog steeds wartaal en moest alles opnieuw leren, zelfs hoe ik zelfstandig moest ademen. Van deze periode weet ik niets meer: het is blanco”, vertelt de Britse vrouw. “Vrienden vertellen me wat ik zei en wat ik deed zoals het hardop uitspreken van getallen en sommen, maar het lijkt dan net of ze het over iemand anders hebben. Het was bijna alsof het leven weer opnieuw begon.”

Experience: I woke up from a coma speaking French – Helen Rudd speaks to @guardianabout the realities of her #braininjury recovery: https://t.co/Ha4KAnKJtu — Enable Law (@EnableLaw) 31 mei 2019

