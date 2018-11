Vrouw (24) heeft een opgeblazen buik waardoor ze wel 9 maanden zwanger lijkt

Emily Catterall (24) had onwijs veel last van een opgeblazen gevoel, waardoor haar buik helemaal opgezwollen was. Hierdoor leek het wel alsof ze negen maanden zwanger was.

“Ongeveer vier maanden had ik ontzettend veel buikpijn. Ik had onwijs veel last van een opgeblazen gevoel en mijn buik was helemaal opgezwollen”, vertelt Emily. Ik droeg eerst maatje 36 maar op gegeven zag ik eruit alsof ik negen maanden zwanger was.”

Onzeker

Hierdoor vermeed ze sociale contacten en ging ze nooit meer uiteten met vrienden. Ze was bang dat haar buik dan weer zou gaan opzetten, waardoor ze wel zwanger leek. Emily was er zeker van dat haar toestand op een of andere manier kon worden opgelost en was vastbesloten de oorzaak achter het opgeblazen gevoel te komen.

Oplossing zoeken

Op sommige momenten op de dag kreeg ze ineens erg veel last van een opgeblazen gevoel en ging haar buik opzwollen. “Dit gebeurde meestal in de middag, dus ik wist dat het iets met mijn lunch te maken had.” Uiteindelijk ging het de hele dag door, waardoor ze er ook ’s nachts veel last van had. Eerst probeerde Emily verschillende voedingsmiddelen uit haar dieet te schrappen, om zo achter het probleem te komen. Helaas werkte dit niet. “Ik kreeg toen medicijnen van de dokter, maar ik wilde niet voor de rest van mijn leven aan de medicijnen zitten. Ik wilde gewoon weten wat de oorzaak was.”

Test

Op Instagram vroeg ze haar 40.000 volgers om hulp. Ze plaatste een foto van haar opgeblazen buik en een van haar volgers stelde haar voor om een YorkTest te doen. Deze test laat zien op welk voedsel jouw lichaam slecht reageert. “Binnen tien dagen kwamen mijn resultaten binnen. Daaruit bleek dat ik intolerant was voor eiwit, eierdooier, koemelk, geitenmelk en ik had een borderline intolerantie voor gist en rundvlees.”

Dankbaar

Ze is naar de sportschool gegaan en een speciaal dieet gestart en sindsdien is ze vele kilo’s afgevallen. “Ik voel me geweldig”, zegt ze. Het opgeblazen gevoel van Emily is weg en ze past weer in maatje 38. Ze is die ene volger heel erg dankbaar en wil met dit verhaal duidelijk maken dat mensen niet zomaar moeten toegeven aan medicijnen. De oorzaak kan soms zo gevonden zijn.

Bron: The Sun. Beeld: Instagram & iStock