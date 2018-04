Vrouw (39) denkt in de overgang te zijn, maar bevalt dan van een jongetje

Annie Evans (39) was moe en traag en had moeite met ademen. Ze dacht dat ze in de overgang zat, maar ineens uit het niets bevalt ze van haar zoontje.

Achter haar ribben

Annie’s lichaam bleef vrijwel onveranderd. Hierdoor merkte ze niet dat ze in verwachting was. “Ik was wel erg moe en traag en had moeite met ademen” zegt ze, maar dat weet ze aan haar prikkelbare darm. Ook groeide de baby tegen haar rug aan, waardoor haar buik niet echt was gegroeid.

Prikpil

Annie heeft jarenlang de prikpil gehad als anticonceptie en vertelde een dokter dat het onwaarschijnlijk was dat ze ooit nog kinderen kon krijgen. Daardoor ging ze ervan uit dat de klachten die ze had, bijwerkingen waren van een vervroegde overgang.

Vruchtzak

“Ik was bij mijn moeder toen ik ineens moest bevallen”, vertelt Annie. “Ik had geen idee wat er gebeurde, tot het hoofdje verscheen en mijn moeder de ambulance belde.” Ze is uiteindelijk in huis bevallen. Haar vliezen waren niet gebroken, waardoor de baby in de vruchtzak ter wereld is gekomen. Annie moest de zak zelf openen. “Ik was zo opgelucht toen ik hem hoorde huilen. Toen wist ik pas dat hij in orde was.”

Wonder

Na de geboorte zijn ze allebei naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben ze nog een week doorgebracht, om er zeker van te zijn dat baby Lionel gezond was. Annie geniet nu volop van de kleine baby, maar kan nog steeds niet geloven wat er allemaal is gebeurd. “Een klein wonder.”

