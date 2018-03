Deze vrouw raakte al op haar 27e in de overgang, maar werd tóch zwanger

Het zal je maar gebeuren: gediagnosticeerd worden met endometriose en al op 27-jarige leeftijd in de overgang raken.

Het overkwam de Australische mode-ontwerpster Thessy Kouzoukas. Hoewel de endometriose ervoor zorgde dat ze haar linker-eierstok én beide eileiders verloor, werd ze – wonder boven wonder – tóch zwanger.

Weefsel op buikvlies

Endometriose is een ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte voorkomt. Dit weefsel komt dan op het buikvlies en/of bij andere organen in de onderbuik terecht. En dat kan weer voor nare ontstekingen zorgen.

Nooit meer moeder

In 2017 onderging Thessy al een pittige operatie: ze liet een cyste van zo’n 14 centimeter in haar linker-eileider verwijderen. Ook beide eileiders werden weggenomen. Thessy was toen al in de overgang: “Toen ik wakker werd na mijn operatie dacht ik; dit is het dan. Ik kan nooit meer moeder worden.”