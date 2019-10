Vrouw overleden Fernando Ricksen in diepe rouw: "Ik mis je elke dag"

Veronika Ricksen (33) heeft het nog altijd zwaar met het verlies van haar man Fernando. Op Instagram deelt ze een foto en schrijft ze hoe erg ze hem mist.

De oud-voetballer is 2,5 week geleden overleden aan de gevolgen van de ziekte ALS. Fernando is 43 jaar oud geworden.

Moeilijke strijd

“Ik mis je elke dag zo erg”, schrijft Veronika bij een zwart-wit foto van haar man. “Mooiste man en liefde van mijn leven.” Eerder schreef ze hoe trots ze op hem was. “Ik kan niet beschrijven hoe trots ik op je ben, voor de moeilijkste strijd in je leven, maar jij bent de winnaar. Net als alle andere mensen die vechten tegen deze verschrikkelijke ziekte.”

Hospice

Fernando maakte in 2013 aan tafel bij De Wereld Draait Door bekend dat de ziekte ALS bij hem was geconstateerd. Ondanks alle tegenslagen bleef hij telkens weer positief. Maar op een gegeven moment ging zijn gezondheid heel snel achteruit. Zijn laatste dagen heeft hij doorgebracht in een hospice in Schotland. Veronika en dochtertje Isabella (7) wonen in Spanje, maar vlogen regelmatig op en neer naar Schotland.

Bron: Instagram. Beeld: ANP