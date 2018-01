Vrouw overlijdt aan kanker, maar haalt nog een laatste grap uit met haar man

De 69-jarige Phedre Fitton verloor haar strijd tegen eierstokkanker in 2013. Een tragische gebeurtenis, maar toch bleef de Zuid-Afrikaanse vrouw tot aan haar dood een lolbroek.

Voordat ze overleed, bedacht ze namelijk nog een geniale grap om bij haar man uit te halen. Weduwnaar Nigel ontdekte het nu pas, 4 jaar later.

Bijzondere planten

Nigel moest van zijn vrouw per se de mooie planten in de badkamer water blijven geven. Een opmerkelijk verzoek zo vlak voor je dood. Maar voor zijn grote liefde, met wie hij al sinds z’n 16e onafscheidelijk was, deed de beste man het plichtsgetrouw. Jarenlang. Totdat hij onlangs met zijn dochter verhuisdozen aan het inpakken was, omdat hij naar een bejaardentehuis verhuisde. “De planten zagen er nog zo geweldig uit dat hij besloot om ze mee te nemen naar z’n nieuwe thuis”, vertelt dochter Antonia.

Plastic fantastic

Tijdens de verhuizing ontdekten vader en dochter waarom de planten er nog zo fantastisch uitzagen… ze waren van plastic! Die arme man heeft dus 4 jaar lang water gegeven aan nepplanten. Wát een prank. “Hij vroeg zich al af waarom ze er nog zo goed uitzagen. En hij dacht dat de wc lek was, aangezien er steeds een plas met water op de badkamervloer lag.” Zowel Antonia als Nigel barstten in lachen uit toen ze de grap van Phedre ontdekten.

Ondeugende moeder

Antonia omschrijft haar moeder als heel grappig met ondeugende humor. “Als ze zou weten dat hij de planten echt water heeft gegeven, zou ze er de grootste lol om hebben. Ik hóór mijn moeder gewoon grinniken.”

Bron: Huffington Post. Beeld: Facebook