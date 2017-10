Vrouw overlijdt nadat ze teveel heeft overgewerkt

Iedereen die veel werkt weet: soms moet je even een pauze nemen.

Want overwerken kan erg slecht voor je zijn. Bij een Japanse vrouw is het volledig uit de hand gelopen.

Te weinig vrije tijd

Ze werkte maar liefst 159 uur over in 1 maand. En dat kostte haar haar leven. Het gebeurde al in 2013. ‘Uit respect voor haar familie’ werd er jarenlang over gezwegen, schrijft de Britse krant The Guardian. De vrouw werkte voor een publieke omroep, bij de televisie dus. Ze had in de laatste 4 weken van haar leven maar 2 dagen vrij gehad.

Boete

In Japan wordt er veel overgewerkt. Zoveel zelfs, dat er jaarlijks duizenden mensen zelfmoord plegen door de stress die ze van hun baan krijgen. De overheid wil nu dat mensen verplicht niet meer mogen overwerken dan 100 uur per maand. En bedrijven die toch vinden dat hun personeel langer moet blijven ná hun normale werktijd, krijgen dan boetes.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock