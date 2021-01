Oeps, foutje: vrouw wordt per ongeluk gevaccineerd in plaats van getest

Een vrouw uit Lansingerland is donderdag per ongeluk gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Ze was eigenlijk opgeroepen voor test op besmetting met het virus.

Personeel van de GGD-locatie bij Rotterdam The Hague Airport controleerde de gegevens van de vrouw niet goed, waardoor ze in de prikstraat belandde en niet in de teststraat. Dat schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Advertentie

Tijd winnen

Het is misgegaan omdat de vrouw zelf de afspraakbevestiging niet goed gelezen. Ze was in de veronderstelling dat ze zich moest laten vaccineren. Ze ging naar de GGD-locatie en daar hoefde ze de afspraakbevestiging niet te laten zien. Zo kwam ze dus in de verkeerde hal terecht. Later ging het bij de aanmeldbalie opnieuw mis. De vrouw had de bevestigingsbrief niet bij, maar omdat het computersysteem zo traag was mocht de vrouw meteen doorlopen. De baliemedewerker hoopte zo wat tijd te winnen. Daar werd ze gelijk gevaccineerd.

Niet zorgvuldig

Gelijk na de prik werd de fout al opgemerkt. De GGD haalde er een arts bij voor een gezondheidscheck. Het gaat gelukkig goed met de vrouw. Ze krijgt binnenkort het tweede vaccin.

De GGD zegt van de fout te zijn geschrokken. “Als de registratie zorgvuldiger was verlopen, had de vaccinatie niet kunnen plaatsvinden”, legt een woordvoerder uit aan Rijnmond. “Het laat zien hoe belangrijk het is dat alle stappen zorgvuldig genomen moeten worden. We hebben maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.”

Vragen over het coronavaccin? Dokter Rutger geeft antwoord:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Omroep Rijnmond. Beeld: ANP