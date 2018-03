Dokters vertellen 23-jarige vrouw dat ze zich de pijn verbeeldt, tot er een scan wordt gemaakt

De Amerikaanse Georgia McLennan (23) stond bijna wekelijks bij de dokter. Ondanks dat ze klaagde over stekende pijnen in haar buik, stuurde de dokter haar keer op keer terug.

“Op een gegeven moment was ik zo opgeblazen dat ik zwanger leek”, aldus Georgia.

Zorgwekkend

Geen enkele dokter leek haar serieus te nemen. De ene dokter schreef Georgia medicatie tegen maagzweren voor, terwijl de ander vroeg of ze wel zeker wist ‘dat de pijn niet tussen haar oren zat’. Na het zoveelste doktersbezoek onderging Georgia vorig jaar in het ziekenhuis een scan. “Toen werd meteen duidelijk dat het serieus was”, vertelt Georgia. De foto’s toonden hoe haar buikholte bezaaid was met tumoren. “Ze dachten dat ik het weekend niet zou overleven. Dat ik zou sterven voor de resultaten van de biopsie werden vrijgegeven.”

Niet doordringen

Georgina bleek aan Burkitt-lymfoom te lijden, een agressieve en snelgroeiende lymfeklierkanker. “Ik denk dat ik maar één keer gehuild heb, toen ik het aan mijn ouders vertelde. Het drong gewoon niet door.”

Haar verhaal

De jongedame onderging een agressieve behandeling met bijna dagelijkse chemotherapie en injecties in het ruggenmerg. Haar verhaal documenteerde ze ondertussen op Instagram. Bij één van de foto’s schreef ze: “Vandaag mijn tiende en laatste injectie gehad! Ik kan de hele dag wel blijven glimlachen (de artsen denken dat ik gek ben). Ik ben zo gezegend om deze behandeling te krijgen en waardeer het zo erg 💖. Ook al zie ik eruit als een aardappel.”

Remissie

Mede dankzij de positiviteit van Georgia leek ze langzaam te herstellen. Momenteel zit ze in remissie en droomt ervan om verpleegster te worden. “Ik geloof dat je positieve energie moet uitstralen, en dat je die dan terugkrijgt als het nodig is”, vertelt de positieve Georgia.

Bekijk een stukje van het verhaal van de doorzetter:

