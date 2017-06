Dít is de vrouw die al 27 jaar in het pak van Pino in Sesamstraat zit

Sesamstraat is al járen het programma waar kinderen mee opgroeien. Wat we niet weten is dat we al 27 jaar allemaal met dezelfde Pino opgroeien, want dit is de vrouw die al jaren in het pak zit.

Renée Menschaar blijkt al 27 jaar de poppenspeelster in het pak van Pino te zijn. In een interview met Omroep West vertelt ze: “Het is geen zwaar pak, maar het is wel onhandig. Het pak is 2,10 meter groot en bestaat uit benen en een jurk met daaroverheen een nek waar mijn hand in zit.” Renée heeft de stem ook zelf verzonnen. “Pino klinkt heel schor. Ik heb geen idee hoe ik bij dat stemmetje kwam, hij kwam gewoon.”



Bron: Omroepwest.nl. Beeld: ANP.