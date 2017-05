Greg verloor zijn vrouw aan een postnatale depressie

Op 1 juni vorig jaar pleegde Elizabeth zelfmoord nadat ze maanden had geworsteld met een postnatale depressie. Op die zonovergoten dag werd Greg weduwnaar en bleef hij achter als alleenstaande ouder van Emma (9) en Ethan (2).

Nu 1 jaar later vertelt Greg zijn verhaal aan Good Housekeeping om alle moeders, die met hetzelfde probleem worstelen, een hart onder de riem te steken.

Geoliede machine

Elizabeth was een stralende persoonlijkheid. Greg en zij hadden het goed samen. Ze gingen aan de kust wonen in Californië (een initiatief van Elizabeth) en kregen een dochter in 2007. En 7 jaar later werd hun zoon geboren. “Het was vermoeiend maar leuk”, aldus Greg. “We waren een goed geoliede machine. Ik kookte, zij deed de was en we sliepen om de beurt een nacht door.”

Verandering

Tot er iets veranderde rond de eerste verjaardag van hun zoon. Een verandering die Greg wél merkte. “Elizabeth kon minder hebben, ze was ongeduldiger. Terwijl ze altijd heel positief was. Ze bracht geen tijd meer door met vriendinnen of buren. Plus: ze begon te zeggen dat ze een slechte moeder was.”

Vreugde was weg

In de lente van 2016 begonnen ze te praten over een verhuizing naar de Amerikaanse oostkust. Daar hadden ze allebei familie wonen. Dat werd een belangrijk ding wat ze binnen een jaar zouden doen. Ondertussen was Elizabeth nog altijd niet zichzelf. “Als we uit eten gingen bijvoorbeeld, dan was ze er niet bij”, vertelt Greg. “Niet dat ze mij negeerde of op haar telefoon zat, maar alle vreugde en enthousiasme waren gewoon weg”.

Postnatale depressie

Niet veel later ontdekte Greg dat het niet heimwee was waar Elizabeth last van had, maar een postnatale depressie. 1 op de 9 vrouwen in de Verenigde Staten krijgt hiermee te maken, ofwel zo’n 600.000 vrouwen per jaar. Symptomen variëren van geen interesse tonen in de baby, gevoelens van schuld, schaamte en wanhoop tot gedachten over jezelf of je kind iets aandoen.

Schuldgevoel

Een paar weken voor haar dood werd Elizabeth ineens boos op een collega. En thuis bleef ze de verhuizing pushen. Greg wist niet goed hoe hij haar kon helpen. Nog altijd heeft hij een enorm schuldgevoel.

Boodschap

Op 1 juni vorig jaar ging Greg naar zijn werk en bracht Elizabeth de kinderen naar school en crèche voordat ze doorreed naar haar werk. Gedurende de dag appte het stel nog wat. ’s Avonds brachten ze de kinderen samen naar bed en ging Greg nog een boodschap doen. Iets wat hij vaker deed in de avonduren. Nog een paar boodschappen halen, even tanken, dat soort dingen.

In een roes

Toen hij zo’n 2 uur later thuiskwam, trof hij Elizabeth bewusteloos aan. Hij gaf mond-op-mond beademing, hulpdiensten kwamen, alles gebeurde voor Greg toen in een roes. Elizabeth werd naar het ziekenhuis gebracht en de volgende dag overleed ze daar met Greg aan haar zijde.

Kinderen vertellen

“Ik was verdoofd. Ik reed terug naar huis en alles leek zo vredig in onze woonwijk. Maar what the f*ck was er wel niet gebeurd?! Het ergste moest nog komen: de vreselijke boodschap vertellen aan onze kinderen.”

Naar gevoel

Maandenlang leefden Greg en de kinderen in een overlevingsmodus. Met behulp van de verzekering kan Greg op dit moment een thuisvader zijn. “Kinderen rouwen op een andere manier. Ze zitten niet urenlang in een hoekje te huilen. Soms huilt mijn dochter, soms stelt een van hen een vraag over hun moeder en gaat dan verder met spelen”, aldus Greg. “Ik kan niet zeggen dat we gelukkig zijn. Het gaat redelijk goed, terwijl er steeds een naar gevoel op de achtergrond is”

Betekenis geven

Greg probeert betekenis te geven aan de situatie zoals die nu is. Hij geeft lezingen over de geestelijke gezondheid van moeders. Zijn boodschap: “Elke vrouw die nu denkt dat ze een slechte moeder of echtgenote is – dat ben je niet. Je bent geen slechte moeder. Je bent geen slechte echtgenote. Mensen houden van je en je bent niet alleen. Er is hulp. Laat je helpen door een goede psycholoog”.

