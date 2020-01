Déze bekende vrouw presenteert de huldigingen tijdens de zomerspelen

Het is alweer 4 jaar geleden dat de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro plaatsvonden, en dat betekent dat het komende zomer eindelijk weer zo ver is. In Brazilië verzorgden Mark Tuitert en Roel van Velzen de presentatie van de huldigingen, maar in Tokio mag een dame dat gaan doen.

Presentatrice, verslaggeefster en oud-hockeyster Hélène Hendriks mag de Olympisch kampioenen op het oranje podium in het zonnetje zetten.

Prachtig podium

En dat vindt ze zelf een unieke kans. “Ik kijk er enorm naar uit om de huldigingen te verzorgen”, vertelt Hendriks. “Voor mij komt als oud-topsporter, sportfanaat, presentator en journalist alles samen. Het is een prachtig podium om op te mogen werken.”

De presentatrice is niet de enige die enorm uitkijkt naar de Olympische Zomerspelen. Ook Edith Bosch kan niet wachten om naar het land van de rijzende zon te vertrekken. De oud-judoka zal in Tokio de crew van het Holland Heineken House coachen. “In plaats van op de judomat dit keer achter de schermen, maar ook dat is topsport! Ik weet hoe je van een team een topteam maakt en vind het fantastisch om er weer bij te zijn op de spelen.”

Voor de buis

Blok maar vast in je agenda: de 32ste editie van de Olympische Spelen vindt van 24 juli tot en met 9 augustus 2020 plaats. Al flink wat sporters hebben zich gekwalificeerd voor de wedstrijden in Tokio, waaronder Sifan Hassan en Dafne Schippers (atletiek), beide hockeyteams, Marit Bouwmeester (zeilen) en Ferry Weertman (zwemmen).

Bron: AD. Beeld: ANP