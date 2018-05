Toen de Britse Sue Scorer (30) zondag wakker werd en uit haar raam tuurde, kwam ze voor een wel heel onaangename verrassing te staan.

Ze zag namelijk dat de helft van haar tuin verdwenen was.

Grasdieven

En dat was letterlijk de helft: haar grasmatten waren aan één kant van de tuin weg. “Ik werd zondagochtend wakker en waste mijn handen. Toen ik uit het raam keek en zag dat de trampoline aan de andere kant van de tuin stond, opende ik het raam om te zien wat er gebeurd was. Al het gras was weg en het hek lag op de grond”, vertelt Sue aan STV. “Ik dacht dat ik nog droomde. Ik was in shock en kon het niet geloven”, vertelt ze nog bij Metro UK.

Zoontjes

De vier- en achtjarige zoontjes van Sue waren verdrietig toen ze hoorden over de diefstal. De grasmat diende, sinds Sue hem vier jaar geleden voor 3000 pond kocht, als voetbalveldje voor de jongens.

Ook de buren

En niet alleen Sue was de dupe van de grasdieven: ook de splinternieuwe grasmatten van de buren waren die nacht foetsie. Wel werden de dieven daar op camera gespot: naar het schijnt waren ze met z’n drieën, met capuchons op.

Facebook

Sue plaatste het verhaal over haar grasmatten op Facebook, waarna een tuinier een aanbod deed om gratis het gras te vervangen en het hek te maken. Hoe lief!

No chance has someone in Livi had their front garden nicked 😂 pic.twitter.com/omJRsesp4w — craig (@craigovens1888) 6 mei 2018

Louise this is in my street 😂 pic.twitter.com/wE83OhdPg1 — emmmmma (@elouisefxo) 9 mei 2018

