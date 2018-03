Vrouw redt leven van vriend door stanleymes in zijn keel te zetten

Als je op een cruciaal moment bij iemand bent en je kunt iemands leven redden, dan kun je beter geen seconde twijfelen.

Een 45-jarige vrouw uit Nieuw-Zeeland heeft het leven van haar vriend gered door met een stanleymes zijn keel open te snijden.

Keel

De man stikte tijdens een barbecue in een stuk vlees en liep al paars aan. Ze wist niet wat ze anders kon doen dan zijn keel opensnijden. Het blijkt de juiste beslissing te zijn geweest. “Het was óf dit doen, óf hij was dood geweest.”, aldus Sarah. Met het kloppen op zijn rug kwam het stukje vlees niet los en Isak kreeg geen lucht. Hij kreeg al gauw een hartstilstand en raakte bewusteloos.

Doordat Sarah de luchtpijp openmaakt vanaf de buitenkant kon Isak weer ademen. “Hij kreeg opeens zijn normale kleur weer terug”. Even vreesden artsen dat hij hersenschade zou hebben opgelopen omdat hij een tijdje geen zuurstof zou hebben gekregen. Maar dit lijkt vooralsnog mee te vallen en Isak zal waarschijnlijk helemaal herstellen. Sarah: “Ik wist dat het ziekenhuis ver weg was en zonder zuurstof zou hij sowieso zijn gestorven. Zijn hart klopte niet meer zelfstandig en we hadden niets te verliezen.” Eng vond ze de geïmproviseerde noodoperatie ook niet. ,,Het was gewoon wat moest gebeuren om hem bij ons te houden.”

A woman performed an emergency tracheotomy on her choking boyfriend at a barbecue with friends – using a stanley knife from the shed https://t.co/2dypwHUFFR pic.twitter.com/k98kt0uzNu — nzherald (@nzherald) 9 maart 2018

Bron: AD. Beeld: Twitter