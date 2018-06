Vrouw redt zwangere vrouw en zoontje (3) van verdrinking in zwembad

Jennifer Potter (35) rijdt in een golfkarretje rond een appartementencomplex wanneer ze geroep hoort uit het zwembad. Ze gaat er meteen op af en redt door deze heldenactie zowel een zwangere vrouw als haar 3-jarige zoontje van verdrinking.

De Amerikaanse Jennifer Potter is assistent-appartementsmanager van Brookwood Apartments in Indianapolis en maakte vorige week rond het middaguur een ronde om alles goed te checken. Ineens hoorde ze geroep en geschreeuw vanuit het zwembad.

Drie levens

Toen ze dichterbij kwam, zag ze dat er iemand in nood was. Terwijl de mensen rondom het zwembad om hulp riepen, sprong Jennifer in het water. Ze greep de 3-jarige jongen en gaf hem aan omstanders. Pas toen zag ze dat er ook nog een vrouw ondergedompeld in het zwembad lag. Ze zorgde ervoor dat haar gezicht boven water kwam en trok haar met meerdere mensen uit het water. Later vertelde de politie dat Jennifer niet twee, maar drie levens had gered. De vrouw bleek namelijk al zes maanden zwanger te zijn.

Zwemmen

Volgens getuigen liepen de moeder en haar zoontje langs het zwembad, toen hij uitgleed en in het water viel. De moeder, die niet kan zwemmen, sprong achter hem aan en hield het mannetje omhoog zodat ze hem als eerste konden redden. Jennifer kon gelukkig wel goed zwemmen. Ze zei dat ze niet één seconde over deze actie heeft nagedacht. Ze volgde gewoon haar instinct. “Het had zo moeten zijn”, vertelt ze.

De vrouw en haar zoontje liggen nog in het ziekenhuis, maar hebben gelukkig niets ernstigs.

Bron: WRTV Indianapolis. Beeld: iStock