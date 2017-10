Vrouw (54) is een 'relatiemaagd': "Ik heb nog nooit meerdere afspraakjes gehad"

Een Britse vrouw vertelt open over haar eenzame liefdesleven.

Ze laat weten dat ze nog nooit meerder afspraakjes met dezelfde man heeft gehad of een relatie heeft gehad, terwijl ze dat wél graag zou willen.

Lang geleden

Ze noemt zichzelf een ‘relatiemaagd’. Ze is nog nooit op een date meegevraagd en heeft nog nooit meegemaakt hoe het is om samen met een partner te leven. Seks heeft ze wel meegemaakt. “Ik heb een paar keer sex gehad in mijn twintiger jaren; maar dat is alweer 31 jaar geleden. Als ik toen had geweten dat het zo lang zou duren voordat ik weer op die manier intiem met iemand zou zijn, had ik er toen meer van genoten.”

Zij wel

Ze weet niet goed waar het aan ligt. Haar vriendinnen hebben wél allemaal een man of hebben in ieder geval de liefde gekend. “Ik ben gezellig, ik sport, heb veel interesses en kleed me goed volgens vrienden – waarvan de meesten gelukkig zijn getrouwd of in elk geval een keer verliefd zijn geweest.”

Ze heeft het er niet makkelijk mee en twijfelt regelmatig aan zichzelf. Toch is er nu een tijd gekomen van acceptatie. “Ik denk dat ik een leuke vriendin of vrouw was geweest, maar niemand gaf me de kans. Daarom ben ik steeds meer gaan accepteren dat ik alleen blijf. Ook mijn ouders en vrienden hebben daar steeds meer vrede mee.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Guardian. Beeld: iStock