Zó ziet de vrouw van Rico Verhoeven eruit

De laatste maanden is kickbokser Rico Verhoeven steeds vaker te zien op televisie en daarmee heeft hij al veel harten in Nederland veroverd. Maar hoe ziet zijn grote liefde er eigenlijk uit?

Gisteravond maakte Rico Verhoeven bekend wie zich dit jaar de beste sportploeg van het jaar mag noemen. Daarmee liet hij zijn zachte kant maar weer eens zien. Als we de foto’s mogen geloven is Rico ook echt een familieman.

Jeugdliefde

Rico is al 10 jaar samen met zijn jeugdliefde Jacky en inmiddels hebben de twee samen ook al 3 kinderen, 2 dochters en een zoon. Jacky werkte altijd fulltime als verpleegster, maar is inmiddels gestopt met werken om thuis bij hun kinderen te kunnen zijn. Op haar Facebook is te zien dat ook zij veel bezig is met de sport van Rico en natuurlijk deelt ze ook regelmatig foto’s van hun mooie gezin:

Beeld: ANP.