Bizar toeval: vrouw valt in riool en vindt vermiste jongen

Een geluk bij een ongeluk in het Russische dorpje Cheremshan. Toen Gulia Yarullina hoorde dat er een 10-jarige jongetje uit het dorp vermist was geraakt, besloot ze direct om als vrijwilliger mee te gaan zoeken tijdens een grote zoekactie.

Het was guur winterweer: door een sneeuwstorm was het zicht erg slecht, Gulia zag geen hand voor ogen. Daardoor had ze ook niet in de gaten dat ze recht op een open put afliep. Ze kletterde naar beneden, in het riool.

Schreeuwen

Wat ze daar aantrof, had ze nooit verwacht. In het riool lag de vermiste 10-jarige jongen, meldt de Russische lokale krant Tatarstan.ru. “Eenmaal in de put, begon de jongen te schreeuwen dat hij zo moe was.”

Ernstig onderkoeld

Gulia brak bij de val in het riool een wervel, maar wist andere vrijwilligers van de zoekactie te alarmeren. Gulia en de jongen werden allebei snel uit het riool gehaald. “Toen de jongen bij zijn redding op een sneeuwruimer ging liggen, viel hij in slaap.” Hij was ernstig onderkoeld.

Net op tijd

Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een arts was de jongen net op tijd ontdekt, als hij nog een uur langer in het riool had vastgezeten, was hij waarschijnlijk doodgevroren.

Bron: Telegraaf, Tatarstan. Beeld: Istock