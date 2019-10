Vrouw van Rob de Nijs vertelt openhartig over zijn ziekte

Onlangs gaf Rob de Nijs aan te stoppen met optreden omdat hij de ziekte van Parkinson heeft. Dit was een grote klap voor hem en voor zijn vrouw Henriëtte.

In een interview met Shownieuws vertelt Henriëtte openhartig over haar zieke man.

Bibberen

“Een tremor is het bibberen van de handen en dat had Rob”, legt ze uit. “Achter de tremor kan natuurlijk ook iets anders liggen. We hebben heel lang gedacht dat het een essentiële tremor was, dus alleen maar het bibberen.” Toch werd het bibberen langzamerhand steeds meer en merkte Henriëtte dat het lopen ook wat minder makkelijk ging. “Verder was er niet zoveel aan de hand, totdat het vonnis van de neuroloog uitgesproken werd.”

Klap

Die diagnose was een klap in het gezicht van zowel Rob als zijn vrouw en zijn 3 zoons. “Je schrikt van zo’n diagnose”, vertelt ze. Toch blijft ze positief en houdt ze goede moed. “We zien wel wat de toekomst brengt. Niemand kan uitstippelen hoe het zal gaan.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP