Vrouw Rob de Nijs met spoed opgenomen in het ziekenhuis

Verdrietig nieuws voor Rob de Nijs: zijn vrouw Henriëtte Koetschruiter (49) is plotseling opgenomen in het ziekenhuis.

Het is nog onbekend wat er aan de hand is. Het Oude Luxor Theater in Rotterdam laat in ieder geval weten dat het jubileumconcert dat Rob de Nijs vanavond zou geven níet doorgaat.

Rob de Nijs toert momenteel door het land met zijn “75 jaar – Jubileumconcerten”. De zanger is namelijk 75 jaar geworden en viert dat hij 55 jaar in het vak zit.

Kaarten

Wie kaarten voor vanavond heeft, hoeft niet bang te zijn het concert te missen. Het optreden is verplaatst naar dinsdag 10 april. Tickethouders zijn ondertussen allemaal per e-mail op de hoogte gebracht.

We wensen Rob en Henriëtte heel veel sterkte toe.

