Vrouw legt uit hoe rouw voelt met een rake tekening

Het gevoel van rouw is een heftig proces. Er zijn eigenlijk geen woorden voor, maar een Canadese vrouw lukte het wel het gevoel middels een tekening te omschrijven.

Lauren maakte de tekening nadat haar dokter haar het rouwproces had uitgelegd. De dokter noemde het de ‘bal in de doos-theorie’. Lauren besloot haar tekening op Twitter te delen.

Advertentie

Bal in de doos

Lauren dacht terug aan de theorie nadat ze een vrouw in een winkel had gezien, die erg op haar oma leek. “Ik zag een dame die me deed denken aan mijn 92-jarige oma, die zelfs met dementie nog begreep dat mijn moeder was overleden.” Ze voelde ineens weer een overvallend gevoel van gemis. “Ik dacht daardoor terug aan de ‘bal in de doos’-theorie die mijn dokter me vertelde”, schrijft ze in een tweet.

After what has been a surprisingly okayish Christmas, I had a moment today in SuperStore. Saw a lady who reminded me of my 92yo grandma, who even in the early stages of dementia, completely understood that my mom died.

I thought I’d share the Ball in the Box analogy my Dr told me pic.twitter.com/YfFT26ffU8 — Lauren Herschel (@LaurenHerschel) 29 december 2017

“Dus het rouwen gaat zo: er zit als het ware een bal in een doos. En in die doos is een pijnknop”, legt ze uit. “Trouwens, ik sta niet bekend om mijn tekenkunsten”, grapt ze nog.

So grief is like this:

There’s a box with a ball in it. And a pain button.

And no, I am not known for my art skills. pic.twitter.com/XDwCCdXVkc — Lauren Herschel (@LaurenHerschel) 29 december 2017

“In het begin is de bal nog enorm groot. Je kunt de doos niet bewegen zonder dat de bal de pijnknop raakt. Hij vliegt in het rond in die doos en raakt daarbij keer op keer die pijnknop. Je kunt het niet onder controle houden en daardoor blijft het maar pijn doen.”

In the beginning, the ball is huge. You can’t move the box without the ball hitting the pain button. It rattles around on its own in there and hits the button over and over. You can’t control it – it just keeps hurting. Sometimes it seems unrelenting. pic.twitter.com/Wcas2p4vab — Lauren Herschel (@LaurenHerschel) 29 december 2017

Naarmate de tijd verstrekt, wordt de bal in die doos steeds kleiner, vertelt Lauren. “De bal raakt de knop niet zo vaak meer, maar wanneer hij ‘m toch raakt, doet het nog net zoveel pijn als eerst. Het gaat beter met je, je dagelijks steeds beter kunt functioneren. Het nadeel ervan is dat de bal de pijnknop raakt op momenten dat je het ’t minst verwacht.”

For most people, the ball never really goes away. It might hit less and less and you have more time to recover between hits, unlike when the ball was still giant.

I thought this was the best description of grief I’ve heard in a long time. — Lauren Herschel (@LaurenHerschel) 29 december 2017

Nooit helemaal weg

Ze vertelt daarbij nog wel dat bij de meeste mensen de bal nooit helemaal weggaat. “Het raakt de knop wel steeds minder en minder, zodat je meer tijd hebt om te herstellen tussen de botsingen door.”

Ook vertelt ze dat ze de tekening aan haar stiefvader liet zien en hij daardoor zijn rouwgevoelens beter begreep en zelfs erover begon te praten. Hij zei op sommige dagen bijvoorbeeld: “De bal is heel groot vandaag. Het ging maar niet van de knop af. Ik hoop dat ‘ie snel kleiner wordt.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: mamamia.com. Beeld: iStock