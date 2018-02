Zó ziet de vrouw van Samantha Steenwijk eruit

Vanavond staat zangeres Samantha Steenwijk in de finale van The Voice of Holland. Een spannende finale. Voor Samantha zelf, maar ook voor haar vrouw.

Samantha zong vanavond een duet met niemand minder dan Gerard Joling, maar haar echte partner zit vanavond ook in de zaal. In 2013 trouwde Samantha met haar grote liefde Daisy. Regelmatig deelt ze mooie kiekjes van haar op Instagram:

Beeld: ANP.