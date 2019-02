Vrouw (29) deelt schokkende foto's na mislukte ingreep met lipfillers

De 29-jarige Engelse Rachael Knappier was niet tevreden met de grootte van haar lippen en besloot daarom lipfillers te nemen. Helaas liep dit anders af dan ze gehoopt had.

Rachel was in augustus op op een zogeheten ‘Botox Party’. Dit organiseerde één van haar vriendinnen en huurde daarbij een specialiste in om de ingrepen direct te laten uitvoeren. Rachel schroomde niet en liet haar lippen direct onder handen nemen.

Slagader

De specialiste voerde de behandeling alleen niet helemaal goed uit: de vloeistof werd namelijk per ongeluk in een slagader gespoten. Dit resulteerde erin dat haar lippen vijf keer groter opzwollen dan ze eigenlijk zouden moeten worden. Ook was de bloedcirculatie naar Rachaels lippen afgesloten.

Noodoperaties

“De specialiste zei dat ik een allergische reactie had, maar in het ziekenhuis zeiden ze dat dit niet het geval was. Daar zagen ze gelijk dat de filler niet goed was ingebracht. Als ik niet naar het ziekenhuis was gegaan, was mijn lipweefsel afgestorven.” Rachel moest als gevolg verschillende noodoperaties ondergaan om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Woman issues shocking pictures to warn others after Botox treatment: Rachael Knappier was left screaming in pain after the treatment https://t.co/8aYQt6LQnF — Cannock Chase Radio FM (@CannockRadio) 7 december 2018

Botox Party

“Achteraf had ik best kunnen weten dat er iets mis was. Zo is mij nooit gevraagd om een risicoformulier te ondertekenen”, vertelt ze. “Maar omdat we op een feestje waren, was het hele serieuze er eigenlijk vanaf en realiseerde ik me niet wat de risico’s kunnen zijn.”

Waarschuwing

Drie maanden na de ingreep zagen de lippen van Rachel er gelukkig weer normaal uit. Maar dit had ook anders kunnen aflopen, meent Rachel: “Het is zo’n ongecontroleerde industrie in Engeland. Ik wist niet eens dat mensen zonder opleiding dit konden doen. Ik raad aan om – voordat je een behandeling als lipfillers overweegt – altijd heel goed research te doen naar de persoon en de kliniek waar je het laat doen.”

A woman’s lips swelled up so much they touched her nose after she had filler injected at a Botox party. Rachael Knappier, from Leicestershire, said she “shouted out in pain” after she was given the treatment by a beautician at her friend’s house. pic.twitter.com/s66I3r0e51 — IanBroughall (@IanBroughall) 5 december 2018

Rachael Knappier’s lips tripled in size after she got fillers from a beautician at a botox party. She’s now warning others about the dangers of getting cosmetic treatments from non-medical professionals. Read about Rachael’s story in full: https://t.co/9JrKEKnTBi pic.twitter.com/QLzIXarLVq — ITV News Central (@ITVCentral) 6 december 2018

