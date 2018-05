Vrouw maakt selfie in badkamer en veroorzaakt hilarische discussie

Selfies in de badkamer pakken niet altijd even handig uit. De spiegels zorgen vaak voor ongemakkelijke momenten omdat er dingen te zien zijn die niet te zien hadden moeten zijn. Maar in dit geval ontstond er om een hele andere reden een discussie.

De badkamerselfie blijft populair en na gecheckt te hebben of er geen rare dingen te zien waren, plaatste de Mexicaanse Paula de foto op Twitter. En inderdaad, er waren op het eerste gezicht geen rare dingen te zien op de foto. Tot iemand begon over het feit dat de toiletpapierhouder wel heel ver van het toilet af zit. Dat bericht kreeg al snel veel bijval en is inmiddels al meer dan 20.000 keer gedeeld. De inrichting van de badkamer was de vrouw zelf niet opgevallen, het zal dan vast ook niet haar eigen huis zijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter.