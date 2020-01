Vrouw Sjinkie Knegt over het ongeluk: "De kinderen hadden het moeilijk"

Precies een jaar geleden liep shorttracker Sjinkie Knegt thuis ernstige brandwonden op toen hij de houtkachel aan wilde steken. Zijn vrouw Fenna maakte samen met haar zus een kinderboek over het vreselijke ongeluk. “Ons leven stond volledig op z’n kop”, vertelt ze.

Fenna kan zich die dag in januari nog goed herinneren. “Sjinkie riep in volledige paniek mijn naam. Ik wist gelijk dat het mis was.” Met gillende sirenes werd de shorttracker naar het Brandwondencentrum in Groningen gebracht.

Gehavend

Omdat het gezin halsoverkop naar het ziekenhuis was vertrokken, konden dochter Myrthe en zoon Melle helemaal geen afscheid van hun vader nemen. “Het laatste dat ze zagen, was een zwaargewonde vader door de brand”, vertelt Fenna aan RTL Nieuws. En dat had veel impact op de kinderen, die hun vader de eerste 2 weken helemaal niet hebben gezien. “Op de intensive care mogen geen kinderen komen. En Sjinkie wilde niet Facetimen omdat hij er zo gehavend uitzag. Dat wilde hij de kinderen niet aandoen.”

Toen Sjinkie na die weken op een normale ziekenhuiskamer kwam te liggen, mochten Myrthe en Melle eindelijk langskomen. Fenna: “Ze moesten een test doen om te kijken of ze geen gevaarlijke bacteriën bij zich droegen en speciale kleding aan. Dat vader vol slangetjes in een ziekenhuisbed lag, maakte grote indruk op ze.” Fenna merkte al gauw dat hun dochter er niet over wilde praten, en ook zoon Melle vond dat heel moeilijk.