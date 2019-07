Vrouw drinkt tijdens slaapwandelen bleekmiddel alsof het een glas sap is

Als je slaapwandelt, doe je dingen waar je je niet bewust van bent. Zo ontdekte Andrea Davinson (41) dat ze ’s nachts uit bed was gestapt om bleekmiddel te drinken.

Een levensbedreigende situatie die helemaal verkeerd had kunnen aflopen.

Slaapwandelen

Andrea heeft een heftige periode achter de rug. Zowel haar eigen vader als haar schoonvader kregen kanker. Door alle stress is ze vlak daarna begonnen met slaapwandelen. De nachten werden steeds gevaarlijker en op een dag kwam ze erachter dat ze bleekmiddel rechtstreeks uit de fles had gedronken.

Paniek

“Ik had de fles in m’n ene hand en in de andere hand had ik een koekje vast”, legt Andrea uit. “Ik heb geen idee hoeveel ik heb gedronken, maar ik werd wakker terwijl ik aan de fles lag te slurpen alsof het sap was.” De vrouw raakte in paniek, belde een ambulance en probeerde ondertussen te braken.

Gevaarlijker dan je denkt

De artsen hebben haar in het ziekenhuis medicijnen gegeven waar ze ziek van werd, zodat ze haar maag leeg konden maken. Het voorbeeld van Andrea laat zien dat slaapwandelen gevaarlijker kan zijn dan mensen denken. “Toen ik merkte dat ik bleekwater aan het drinken was, dacht ik echt dat ik dood zou gaan.” Gelukkig is alles uiteindelijk goed gekomen en heeft ze nergens meer last van. Wel is ze bang dat het ooit opnieuw gebeurt.

Halfbewust

Eerder heeft Andrea tijdens het slaapwandelen ook zes minuten autogereden. “Ik heb het toen opgezocht en ze zeggen dat je halfbewust moet zijn om deze dingen te doen, alleen herinner je ze niet.” Om te voorkomen dat er opnieuw iets gebeurt, probeert Andrea aan mindfulness te doen voordat ze naar bed gaat.

Andrea regularly wakes up in bizarre places and even sleep eats, often waking up to find leftover food she devoured in her sleep. — UNILAD (@UNILAD) 10 juli 2019

Bron: The Sun. Beeld: Twitter, iStock